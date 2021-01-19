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Китаю предрекли победу в «нефтяной войне» 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Эксперты предрекли Китаю победу в «нефтяной войне»
Фото: ТАСС
Несмотря на коронавирус и мировой экономический кризис, Китай увеличил объем переработки нефти до рекордного уровня, благодаря росту объемов производства частными НПЗ. Об этом пишет «Прайм».
По данным Национального бюро статистики Китая, переработка нефти в стране в 2020 году выросла на 3,2%, до 674,41 млн т (13,45 млн барр. /сут.).
Такой рост был достигнут при помощи быстрого восстановления экономики после пандемии, а также увеличения объемов производства как частными нефтеперерабатывающими компаниями, так и государственными.
Так, переработка нефти на частных НПЗ Hengli и Zhejiang Petrochemical Corp. (ZPC), каждый из которых способен перерабатывать 400 тыс. барр. /сут., в прошлом году превысила их номинальную мощность. А совокупная мощность крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Китая Sinopec достигли 6,1 млн барр. /сут.
При этом правительство увеличило квоты на покупку сырья за рубежом для частных компаний. В 2020 году Китай увеличил импорт нефти на 7,3% по сравнению годом ранее до рекордного объема — 542,39 млн т (10,82 млн барр. /сут.).
При этом китайские компании воспользовались обвалом цен на нефть из-за провала переговоров стран ОПЕК+ в марте и закупали сырье в объемах, превышающих потребности страны. Избыточная нефть поступали в стратегические и коммерческие хранилища. В итоге стратегические и коммерческие запасы нефти в Китае увеличились примерно на 63 млн т.
«Рамблер» писал, что ранее США предрекли потерю лидерства в переработке нефти. По данным Bloomberg, американские и европейские НПЗ находятся в глубоком кризисе, нефтеперерабатывающие предприятия закрываются. При этом в Азии быстрее восстанавливается экономика и растет спрос на пластик и нефть.
Пандемия COVID-19 ускорила сдвиг в мировой нефтеперерабатывающей индустрии и уже через год США может уступить лидерство в отрасли Китаю, уверяет издание.
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