Эксперт рассказал о будущем «Северного потока-2» при Байдене

Процесс строительства «Северного потока-2» могут замедлить возможные санкции США в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в реализации проекта. Но, как считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский, избранный в Штатах президент Джо Байден может ослабить санкционную политику, пишет «Прайм».

Также эксперт отметил, что новые санкции являются «продолжением трамповской политики».

Каневский считает вероятным ослабление санкций с приходом к власти в США нового президента в связи с тем, что Байден хочет налаживать отношения с европейскими партнерами. Эксперт напомнил и о том, что Байден высказывался в отношении санкций против «Северного потока-2».

Но также Каневский указал и на то, что соответствующие законы принимаются конгрессом, поэтому гарантии в ослаблении санкционной политики нет.

«Байден вряд ли изменит законы, но, возможно, изменится стиль реализации этих законов», — заявил эксперт.