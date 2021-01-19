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Эксперт рассказал, что ждет «Северный поток-2» при Байдене 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперт рассказал о будущем «Северного потока-2» при Байдене
Фото: ТАСС
Процесс строительства «Северного потока-2» могут замедлить возможные санкции США в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в реализации проекта. Но, как считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский, избранный в Штатах президент Джо Байден может ослабить санкционную политику, пишет «Прайм».
Также эксперт отметил, что новые санкции являются «продолжением трамповской политики».
Каневский считает вероятным ослабление санкций с приходом к власти в США нового президента в связи с тем, что Байден хочет налаживать отношения с европейскими партнерами. Эксперт напомнил и о том, что Байден высказывался в отношении санкций против «Северного потока-2».
Но также Каневский указал и на то, что соответствующие законы принимаются конгрессом, поэтому гарантии в ослаблении санкционной политики нет.

«Байден вряд ли изменит законы, но, возможно, изменится стиль реализации этих законов», — заявил эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что «Газпром» заявил о риске заморозки строительства «Северного потока-2» из-за политического давления.
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Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Газпром
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