В России началась маркировка молочной продукции

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России начинается с 20 января 2021 года. Соответствующее постановление правительства было подписано 15 декабря 2020 года.

Согласно документу, с этого дня любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательной маркировки оператор Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выдавать коды бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.

По словам руководителя товарной группы "Молоко" Центра развития перспективных технологий Алексея Сидорова, ранее проведенный эксперимент по маркировке молочный продукции позволил выработать технологические решения для всех типов упаковки, включить в работу поставщиков упаковки, протестировать движение продукции по всей цепи.

"Эксперимент показал, что производительность линий на этапе реализации продукции не изменяется, внедрение маркировки не привело к увеличению уровня безвозвратного брака, а скорость сканирования при выбытии через ККТ в большинстве случаев остается равной скорости сканирования обычного штрих-кода. Оператор ЦРПТ оказывает различного рода содействие производителям с учетом имеющегося опыта для помощи в запуске проекта. Помимо этого, на сайте честныйзнак.рф выкладывается информация о технических решениях, статусах готовности типографий, предложениях интеграторов", — отметил он.

Позиция отрасли

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании PepsiCo, компания с прошлого года принимает участие в эксперименте по добровольной маркировке молочной продукции.

"Компания намерена соблюдать требования законодательства. Норма о добровольном нанесении раньше срока заложена регулятором скорее для обеспечения легальной возможности бесплатного тестирования системы, чем для перевыполнения планов. Полагаем, что все компании на рынке рано или поздно ею воспользуются", — отметили в свою очередь в пресс-службе компании Danone.

Завод "Мосмедыньагропром", входящий в ГК "Эконива", является участником эксперимента по маркировке с конца сентября 2020 года. Как сообщили в компании, на площадке совместно с интеграторами и оператором прорабатываются решения, которые в дальнейшем будут имплементированы на всех площадках группы компаний.

"Пока что нельзя сказать, что решение по маркировке всех категорий продукции однозначно найдено. Однако мы планируем начать нанесение data matrix кодов до 1 июня 2021 года по некоторым видам продукции, в первую очередь это мороженое и сыры, для того, чтоб быть готовыми к вступлению в силу обязательных требований", — пояснили в пресс-службе компании.

Заместитель генерального директора по производству компании "Богородский хладокомбинат" Евгений Авдеев сообщил, что к внедрению маркировки компания практически готова.

"В прошлом году мы определились с производственной линией. Принято решение о нанесении data matrix кода на существующую упаковочную пленку, используя блок термотрансферного принтера на размотке. Таким образом, нам удалось использовать существующие остатки упаковочного материала", — сказал он.

По его словам, заказ и изготовление оборудования компанией — интегратором занял 3 месяца. Дополнительно комбинат провел работу по модернизации компьютерных сетей предприятия.

"Закуплено дополнительное оборудование, способное обрабатывать и хранить большие массивы данных. Стоит отметить, что установленное оборудование не потребовало значительных усилий по монтажу и настройке", — подчеркнул он.

Главный специалист по производственно-технологическому процессу Агромолкомбината "Рязанский" Ольга Переверзева также сообщила о том, что в настоящее время компания ведет подготовку к запуску маркировки молочной продукции, проводит переговоры с поставщиками упаковочных материалов, оборудования и программного обеспечения.