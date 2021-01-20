Россия в ноябре сократила вложения в госдолг США на 19,2%

Россия в ноябре 2020 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на 19,2% — до 4,968 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина

Краткосрочные облигации составили в российском портфеле 3,4 миллиарда долларов, а долгосрочные — 1,568 миллиарда долларов.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц уменьшились на 9 миллиардов долларов — до 1,26 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,063 триллиона долларов (увеличение на 9 миллиардов). Следом идет Великобритания (420,3 миллиарда долларов), которая уменьшила объем облигаций на своем балансе на 22,5 миллиарда долларов.