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Россия в ноябре сократила вложения в гособлигации США на 19,2% 

Прайм и ещё 3 3 часа назад
Россия в ноябре сократила вложения в госдолг США на 19,2%
Фото: Reuters
Россия в ноябре 2020 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на 19,2% — до 4,968 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Краткосрочные облигации составили в российском портфеле 3,4 миллиарда долларов, а долгосрочные — 1,568 миллиарда долларов.
Госдолг США достиг исторического рекорда
Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц уменьшились на 9 миллиардов долларов — до 1,26 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,063 триллиона долларов (увеличение на 9 миллиардов). Следом идет Великобритания (420,3 миллиарда долларов), которая уменьшила объем облигаций на своем балансе на 22,5 миллиарда долларов.
Видео дня. Число банковских кредитов в 2020 году достигло минимума
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