В правительстве заявили о стабилизации цен на сахар и масло 

Участники соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар соблюдают взятые на себя обязательства. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко

Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. Минпромторг Минсельхоз , крупнейшие российские ретейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации стоимости масла и сахара. Также были введены квоты на экспорт зерновых культур.

Абрамченко отметила, что ситуация с ценам контролируется и сейчас стабильна.

«На сегодняшний день могу сказать, что все участники соглашений эти соглашения соблюдают. Но если где-то возникает напряжение, Федеральная антимонопольная служба оперативно реагирует на такие сигналы», — заверила она.

Ранее генеральный директор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов отметил, что в этом году цена на продукты могут снизиться. Он оценил шансы внутреннего рынка не потребить произведенное как высочайшие за 10 последних лет. Согласно прогнозу, удешевление сельхозпродукции может произойти уже осенью.

В частности, снизятся цены на муку, сахар, картофель и подсолнечное масло.