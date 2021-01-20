Экологический фонд займется обходом санкций против «Севпотока-2»

В Германии создали экологический фонд, который займётся обходом санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявил Кристиан Пегель, министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания. О том, что в Германии может появиться специальный фонд, стало известно в начале января.

Кроме экологических проектов организацию хотели наделить правом на коммерческую деятельность. Это значит, что компании — участницы строительства «Северного потока — 2» могут работать с фондом, а не напрямую с оператором прокладки газопровода.

Минфин США 19 января ввёл новые санкции против «Северного потока — 2». Они коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна», которое работало в водах Германии в декабре 2020 года. Также под санкции попал владелец судна «КВТ-Рус», шесть других судов, компания «Рустанкер» (Краснодарский край), а также ещё 14 компаний из США, Британии, Италии, Швейцарии, Мальты и Венесуэлы.

Трудности с запуском «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2», идущий из России в Германию через Балтийское море, планировалось достроить в конце 2019 года. Однако из-за санкций США срок сдачи сдвинулся как минимум на год — осталось проложить около 6% в исключительной экономической зоне Дании.

Мощность «Северного потока — 2» составит до 55 млрд куб. м газа в год. Общий объём инвестиций в проект оценивается в $8,5 млрд Вместе с «Турецким потоком» газопровод покроет весь объём транзита газа через Украину, исключив её из цепи газовых посредников.

Первые американские санкции против «Северного потока — 2» ввели в декабре 2019 года. После этого европейские партнёры «Газпрома» остановили работу над газопроводом и отозвали суда. В частности, швейцарскому подрядчику пришлось спешно прекратить работы, чтобы не попасть под санкции. Тогда Россия заявила, что может сама достроить трубу. Последние месяцы «Газпром» ведёт поиски российских судов, способных достроить «Северный поток — 2».

Американская сторона выступает против «Северного потока — 2». Российские власти объясняют это желанием США продавать Европе свой сжиженный природный газ. В частности, госсекретарь Майк Помпео говорил, что планируется создание коалиции, призванной помешать завершению строительства газопровода. По его утверждению, «Северный поток — 2» усилит влияние России в мире и сделает Европу зависимой от её газа, ослабив при этом энергобезопасность.