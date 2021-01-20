ЦБ спрогнозировал инфляцию в 2021 году на уровне 3,5-4%

"Годовая инфляция в декабре увеличилась на 0,49 процентного пункта, до 4,91%, в том числе из-за ухода из расчета низких месячных темпов роста в декабре 2019 года. Продолжающееся повышение инфляции в значительной мере связано с действием разовых факторов на отдельных рынках и переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Однако данные факторы могут оказывать более длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По мере того, как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу ЦБ годовая инфляция составит 3,5-4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем", — отмечается в материалах.