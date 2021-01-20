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ЦБ прогнозирует инфляцию в 2021 году на уровне 3,5-4% 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
ЦБ спрогнозировал инфляцию в 2021 году на уровне 3,5-4%
Фото: РИА Новости
Инфляция в России по итогам 2020 года составила 4,91%, в 2021 году ожидается в диапазоне 3,5-4% и в дальнейшем останется вблизи 4%, следует из материалов ЦБ.

"Годовая инфляция в декабре увеличилась на 0,49 процентного пункта, до 4,91%, в том числе из-за ухода из расчета низких месячных темпов роста в декабре 2019 года. Продолжающееся повышение инфляции в значительной мере связано с действием разовых факторов на отдельных рынках и переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Однако данные факторы могут оказывать более длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По мере того, как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу ЦБ годовая инфляция составит 3,5-4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем", — отмечается в материалах.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит признаки ускорения инфляции в России. Инфляция может достигнуть пика в феврале этого года, но вряд ли превысит 5%, подчеркивала Набиуллина.
В ЦБ ожидают, что инфляция в России начнет снижаться в середине первого полугодия 2021 года после прохождения локальных максимумов.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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