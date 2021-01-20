Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
+0.0001
11.01
1.2154
24.12

Росрыболовство согласилось выполнить требования Китая к экспорту рыбы 

Газета.Ru 1 час назад
Россия согласилась выполнить требования Китая к экспорту рыбы
Фото: Emilio Morenatti/AP
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство готово выполнить все требования китайской стороны по обеспечению безопасности экспортной продукции, передает «Интерфакс».
Он попросил Роспотребнадзор и Россельхознадзор максимально быстро составить необходимые протоколы и рекомендации для рыбопромышленных предприятий и транспортных компаний.
Глава ведомства также поручил представителю в КНР организовать переговоры с мэром города Далянь, чтобы узнать, какие мероприятия необходимо провести для возобновления приема грузов из России.
На данный момент на рейде порта Далянь находятся 10 российских кораблей, ожидающих выгрузки 32 тыс. тонн рыбной продукции.
В ноябре 2020 года сообщалось, что Китай начал ограничивать импорт российской рыбной продукции из-за обнаружения на ней следов коронавируса.
В конце декабря вспышка заболеваемости произошла среди рабочих единственного открытого порта в Китае— — Даляня. КНР прекратил прием экспортных грузов.
Видео дня. Число банковских кредитов в 2020 году достигло минимума
Газета.Ru: последние новости
Кабмин рассмотрит запрет на покупку банков государством Кабмин рассмотрит запрет на покупку банков государством В администрации Байдена заявили, что пересмотрят режим санкций В администрации Байдена заявили, что пересмотрят режим санкций Саудовская Аравия обошла Россию по объему экспорта нефти в Китай Саудовская Аравия обошла Россию по объему экспорта нефти в Китай
Комментарии 1
Экономика , Илья Шестаков , Россельхознадзор , Роспотребнадзор , Росрыболовство , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение