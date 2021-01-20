Россия согласилась выполнить требования Китая к экспорту рыбы

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Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что ведомство готово выполнить все требования китайской стороны по обеспечению безопасности экспортной продукции, передает «Интерфакс».

Он попросил Роспотребнадзор Россельхознадзор максимально быстро составить необходимые протоколы и рекомендации для рыбопромышленных предприятий и транспортных компаний.

Глава ведомства также поручил представителю в КНР организовать переговоры с мэром города Далянь, чтобы узнать, какие мероприятия необходимо провести для возобновления приема грузов из России.

На данный момент на рейде порта Далянь находятся 10 российских кораблей, ожидающих выгрузки 32 тыс. тонн рыбной продукции.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Китай начал ограничивать импорт российской рыбной продукции из-за обнаружения на ней следов коронавируса.

В конце декабря вспышка заболеваемости произошла среди рабочих единственного открытого порта в Китае— — Даляня. КНР прекратил прием экспортных грузов.