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Власти могут заморозить цены еще на два продукта 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Власти планируют заморозить цены на зерно и макароны
Фото: РИА Новости
Вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Об этом сообщает "Коммерсант".
Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории. По данным "Совэкона", за первую рабочую неделю этого года средние цены на пшеницу выросли на 3,5%, до 15,52 тыс. руб. за тонну. Кроме того, чиновников волнует подорожание макаронных изделий. По данным, оглашенным на совещании, с 11 по 17 января цены на продукцию выросли на 8%. Если рост продолжится, то стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями по аналогии с сахаром и подсолнечным маслом, передал собеседник "Коммерсанта" слова замглавы Минсельхоза Оксаны Лут. Конкретные значения она не назвала.
Участники рынка и эксперты предупреждают, что такие меры не всегда работают, и прогнозируют, что зерновой рынок сам стабилизируется после начала действия экспортных пошлин.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Оксана Лут , Минсельхоз
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