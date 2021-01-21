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Увеличена квота на импорт в Россию турецких томатов 

Российская Газета 4 часа назад
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких помидоров
Фото: Reuters
Минсельхоз увеличил квоту на поставки свежих или охлажденных томатов из Турции с 200 до 250 тыс. тонн. По данным Федеральной таможенной службы России на 13 декабря, в Россию было поставлено 190,7 тыс. тонн турецких томатов, то есть на тот момент установленный ранее лимит в 200 тыс. тонн был почти выбран. Квота была увеличена, чтобы избежать прекращения поставок.
В конце прошлого года Россельхознадзор сначала ввел запрет, а потом частично его снял на поставки томатов из Азербайджана и Узбекистана из-за обнаруженных в них опасных вирусов. По той же причине были запрещены поставки томатов и перцев из двух провинций Турции.
Азербайджан и Турция являются основными импортерами томатов в Россию. По данным Федеральной таможенной службы, доля Азербайджана в общем объеме поставок томатов составляла более 30%. Доля Турции оценивается в 17%.
По данным Росстата, именно помидоры с начала 2021 года растут в цене больше других продуктов: за первую рабочую неделю года они подорожали на 3,5%, а с 31 декабря 2020 года — на 11,5%.
Импорт турецких томатов (а также ряда другой продукции) был запрещен с начала 2016 года до ноября 2017 года из-за сбитого Турцией российского истребителя в небе над Сирией в ноябре 2015 года. После долгих переговоров запрет был снят: сначала квота составляла всего 50 тыс. тонн, но потом понемногу была увеличена.
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Экономика , Россельхознадзор , Минсельхоз
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