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МИД Германии отверг новые санкции США против «Северного потока 2» 

Прайм 2 часа назад
МИД Германии отверг новые санкции США против «Севпотока-2»
Фото: Прайм
Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг экстерриториальные санкции против "Северного потока 2", пообещал, что они станут темой обсуждения с новой администрацией США, и заявил, что о последствиях выхода ряда компаний из проекта можно будет судить в предстоящие "недели и месяцы".

"В нашем видении эти санкции, которые являются экстерриториальными, неправильны. В прошлом мы говорили об этом вновь и вновь", — сказал Маас телеканалу ntv.

Он заявил, что тема санкций будет обсуждаться с новой администрацией США.

"Мы будем говорить об этом друг с другом — и в этом разница с предыдущим правительством. Тогда мы узнавали обо всем только из СМИ и не обсуждали друг с другом", — отметил глава МИД ФРГ.

Даты для возможных консультаций с властями США Маас пока не смог назвать.
Он отметил, что понимает решение некоторых компаний выйти из проекта из-за угрозы санкций.
О влиянии этих событий на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" Маас высказался сдержанно: "Быть ли ему, решится в предстоящие недели и месяцы. Сейчас никто не может сказать это наперед".
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Комментарии 1
Экономика , МИД , Администрация США
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