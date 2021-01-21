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Регионам выделят более 4,5 млрд рублей для сдерживания роста цен 

Российская Газета и ещё 4 2 часа назад
Мишустин направит регионам 4,5 млрд рублей для заморозки цен на хлеб и муку
Фото: РИА Новости
Более 4,5 миллиардов рублей правительство направит регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции, — подчеркнул он. — Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен".

Мишустин попросил Министерство сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашения о предоставлении трансфертов.
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Экономика , Михаил Мишустин , Минсельхоз
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