Мишустин направит регионам 4,5 млрд рублей для заморозки цен на хлеб и муку

"Рассчитываем, что эти трансферты позволят компенсировать производителям муки часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции, — подчеркнул он. — Такое сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но прежде всего сдержит рост цен".