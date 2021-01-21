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Путин: цены на продукты выросли больше общей инфляции 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Путин заявил о росте цен на продукты выше инфляции
Фото: РИА Новости
Цены на продовольствие в России в прошлом году выросли заметно выше средней инфляции, эта проблема требует дополнительного рассмотрения, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства отметил, что инфляция в стране "по итогам [прошлого] года немного ускорилась" и превысила целевой ориентир Центробанка, составив 4,9%.

"При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно — на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов", — сказал Путин.

Президент напомнил, что этот вопрос уже обсуждался ранее на одном из совещаний, и было принято решение "внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем".
"Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января", — сказал Путин.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Центральный банк России
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