Путин заявил о росте цен на продукты выше инфляции 

Власти России должны вернуться к теме роста цен на товары. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент страны Владимир Путин

Сегодня глава государства провел совещание по экономическим вопросам. В ходе него он отметил, что по итогам 2020 года инфляция составила 4,9%, превысив целевой ориентир Центрального банка . В то же время цены на отдельные группы товаров, в первую очередь продовольственные, в среднем увеличились на 6,7%.

Одной из причин такого положения дел Путин назвал рост мировых цен на продукты питания. Он напомнил, что на одном из предыдущих совещаний было принято решение внимательно отслеживать ситуацию с ценами и держать ее под контролем.

«Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть ее с учетом итогов января», — сообщил президент.

9 декабря, как сообщал «Рамблер», Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. 15-го премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Позавчера генеральный директор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов спрогнозировал, что в будущем сезоне при условии, что не будет климатических метаморфоз вроде засухи, произойдет существенный рост производства сельскохозяйственной продукции и, как следствие, удешевление сельхозпродукции, в частности, муки, сахара, картофеля и подсолнечного масла.