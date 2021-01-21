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Российское судно «Фортуна» покинуло немецкий порт Росток 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Строящее «Северный поток-2» российское судно покинуло немецкий порт
Фото: Reuters
Попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток — 2», в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. Судно «Фортуна» прибыл туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта — Висмара, передает РИА «Новости».
Америка запугивает инвесторов «Северного потока-2»
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток — 2», и владельца судна — компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток — 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток — 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока — 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
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Комментарии 238
Экономика , Алексей Навальный , Газпром , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Spiegel
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