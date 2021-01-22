Власти Москвы предложили полностью отменить НДС для ресторанов 

Московские власти обратились к правительству России с предложением снизить или полностью отменить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом РИА Новости заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Ефимов напомнил, что коронавирус и связанные с ним ограничения сильно повлияли на ресторанный бизнес, который стал одной из наиболее пострадавших отраслей.
«На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты — мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — отметил заммэра.
По словам заммэра Москвы, столичные власти регулярно встречаются с представителями бизнес-сообщества и предлагают предприятиям различные меры поддержки.
«Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — заявил Ефимов.
Чиновник подчеркнул, что Минэкономразвития РФ уже поддержало инициативу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», власти Санкт-Петербурга запретили работу ресторанов, кафе и баров с 31 декабря по 3 января, с 4 по 10 января они могли работать только до семи часов вечера. Ограничения на работу баров и ресторанов также были введены в Москве.