Власти Москвы предложили полностью отменить НДС для ресторанов 

Ефимов напомнил, что коронавирус и связанные с ним ограничения сильно повлияли на ресторанный бизнес, который стал одной из наиболее пострадавших отраслей.

«На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты — мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», — отметил заммэра.

По словам заммэра Москвы, столичные власти регулярно встречаются с представителями бизнес-сообщества и предлагают предприятиям различные меры поддержки.

«Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период», — заявил Ефимов.