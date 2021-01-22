Россия и Белоруссия согласовали тариф на транзит нефти 

Между антимонопольными ведомствами Белоруссии и Россией было согласовано повышение тарифа на транзит российской нефти через Белоруссию с 1 февраля 2021 года на 6,7%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства заявил, что изначально Минск выступал за повышение тарифа на 24,5%, однако в ходе переговоров была достигнута договоренность о 6,7%.
Как ранее заявляли в Белоруссии, необходимость в повышении тарифа обусловлена недополучением доходов в 2020 году на фоне сокращения прокачки нефти из России. Также Минск упоминал затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода «Дружба».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минск с 20 до 22 января планово перекрыл транзит нефти на участке «Дружбы» в направлении Фенешлитке и Будковице для прокачки нефти из Одессы на Мозырский НПЗ. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.