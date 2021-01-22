Экономист Пол Крейг Робертс , работавший помощником министра финансов в администрации Рональда Рейгана , заявил, что санкции США отчасти пошли на пользу России, так как стимулировали внутреннее производство.

Напомнив об отрицательных последствиях локдауна для экономики США, Робертс заметил, что благодаря санкциям Россия теперь менее зависима от Америки.

Каковы были цели американских санкций? Для Трампа самая вероятная — опровергнуть обвинения в связях с Россией, но санкции не достигли её, — подчеркнул Пол Крейг Робертс. — Санкции помогли России, они отрезвили Кремль и привели к большей самодостаточности её экономики, уменьшению зависимости от доллара и пониманию, что США нельзя доверять.

Экономист также добавил, что шумиха вокруг пандемии сыграла на руку фармацевтическим компаниям США, поэтому вопросы к тому, насколько оправданы были ограничительные меры, остаются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал американские санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».