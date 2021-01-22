Экономист Рейгана нашел плюсы санкций для России 

Также он обратил внимание на то, что Россия благодаря введенным против нее санкциям стала меньше зависеть от США.

«Каковы были цели американских санкций? Для Трампа самая вероятная — опровергнуть обвинения в связях с Россией, но санкции не достигли ее», — отметил Робертс.

По его мнению, экономика России стала более самостоятельной, а зависимость от доллара уменьшилась.