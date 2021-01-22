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Экономист Рейгана нашел плюсы санкций для России 

Лера Букина 2 часа назад
Санкции США стали драйвером для внутреннего производства России, заявил экономист Пол Крейг Робертс, работавший помощником министра финансов в администрации Рональда Рейгана. Об этом пишет News.ru.
Также он обратил внимание на то, что Россия благодаря введенным против нее санкциям стала меньше зависеть от США.

«Каковы были цели американских санкций? Для Трампа самая вероятная — опровергнуть обвинения в связях с Россией, но санкции не достигли ее», — отметил Робертс.

По его мнению, экономика России стала более самостоятельной, а зависимость от доллара уменьшилась.
США расширили санкции против России из-за «Северного потока-2»
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент США Джо Байден исключил перезагрузку отношений с РФ и готовится ввести новые санкции.
Экономика , Видео , Джозеф Байден , Крейг Робертс , Рональд Рейган
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