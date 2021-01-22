Россия наладила механизм въезда мигрантов из стран СНГ 

В России налажен механизм въезда мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции для работы на строительных площадках, он действует «в ручном управлении». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе встречи с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате РФ.
Файзуллин отметил, что в настоящее время представители крупных строительных организаций или руководство регионов могут обратиться с запросом в Минстрой на ввоз мигрантов в страну. Полное согласование занимает около трех недель. По словам министра, после того как границы откроются, можно будет предусмотреть новый механизм въезда в Россию иностранных работников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2021 года упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.