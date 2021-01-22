Экономист предсказал дефицит товаров и рост цен из-за снижения стоимости макарон

«Рапорты ЦБ о низкой инфляции и важном вкладе в благосостояние людей спотыкаются о реальность, которую административными мерами пытается решить Минсельхоз. Если в России такая низкая инфляция, то почему ценники в магазинах постоянно перебиваются в сторону повышения?» — заявил сегодня Пронько.