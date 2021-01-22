Экономист предсказал дефицит товаров и рост цен из-за снижения стоимости макарон

Снижение цен на макароны, яйца и картофель административными мерами может иметь негативные последствия. Об этом заявил экономический обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько.
Позавчера средства массовой информации сообщили, что Министерство сельского хозяйства России обратило внимание региональных аграрных ведомств на удорожание макарон, яиц и картофеля и просило их убедить производителей не повышать цены на эти продукты.
«Рапорты ЦБ о низкой инфляции и важном вкладе в благосостояние людей спотыкаются о реальность, которую административными мерами пытается решить Минсельхоз. Если в России такая низкая инфляция, то почему ценники в магазинах постоянно перебиваются в сторону повышения?» — заявил сегодня Пронько.
Он высказал мнение, что «сюрприз» Минсельхоза лишь на первый взгляд будет иметь приятное ощущение, а послевкусие даст менее приятное. Экономический обозреватель объяснил, что снижение цен административными мерами способно спровоцировать дефицит, возникновение черного рынка и взрывной рост цен в будущем.
Вчера, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин отметил, что по итогам 2020 года рост цен на отдельные группы товаров, в первую очередь продовольственные, превысил инфляцию, и предложил в скором времени вернуться к теме отслеживания властями ситуации с ценами.