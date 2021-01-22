Банки в ноябре увеличили ввоз иностранной валюты 

Российскими банками в ноябре 2020 года был увеличен ввоз иностранной валюты практически в 1,5 раза — до 2,6 миллиарда долларов, что стало рекордом с марта, когда началась пандемия коронавируса, пишет «Прайм» со ссылкой на статистику ЦБ

Отмечается, что ввоз американской валюты в Россию увеличился на 37,8% — до 2,1 миллиарда долларов, а ввоз евро вырос в 2,2 раза — до 481,7 миллиона в долларовом эквиваленте.

Вывоз иностранной валюты из России в ноябре прошлого года стал меньше на 22,7% и составил 471,4 миллиона долларов. При этом вывоз доллара из России сократился на 13,8% — до 401,2 миллиона долларов, а вывоз евро сократился вполовину, до 67,2 миллиона долларов.