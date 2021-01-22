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Банки в ноябре увеличили ввоз иностранной валюты 

Лера Букина 2 часа назад
Банки в ноябре увеличили ввоз иностранной валюты
Фото: ТАСС
Российскими банками в ноябре 2020 года был увеличен ввоз иностранной валюты практически в 1,5 раза — до 2,6 миллиарда долларов, что стало рекордом с марта, когда началась пандемия коронавируса, пишет «Прайм» со ссылкой на статистику ЦБ.
Отмечается, что ввоз американской валюты в Россию увеличился на 37,8% — до 2,1 миллиарда долларов, а ввоз евро вырос в 2,2 раза — до 481,7 миллиона в долларовом эквиваленте.
Вывоз иностранной валюты из России в ноябре прошлого года стал меньше на 22,7% и составил 471,4 миллиона долларов. При этом вывоз доллара из России сократился на 13,8% — до 401,2 миллиона долларов, а вывоз евро сократился вполовину, до 67,2 миллиона долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские банки в октябре 2020 года в полтора раза увеличили вывоз наличных евро: он составил 141,1 миллиона в долларовом эквиваленте против 92,6 миллиона в сентябре. Данные привел Банк России.
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