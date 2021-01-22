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В США резко улучшили прогноз по ВВП России 

Мария Иванова 1 час назад
В США резко улучшили прогноз по ВВП России
Фото: ТАСС
Вашингтонский Институт международных финансов (IIF) оценил падение ВВП России в 2020 году в 3,6 процента вместо 4,8 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад организации.
По оценке IIF, в среднем в 2020 году объемы ВВП развивающихся стран упадут на 5,5 процента, а в развитых странах падение составит более шести процентов.
В IIF заявили, что падение ВВП России замедлилось благодаря устойчивой финансовой системе и преобладанию в экономике государственных предприятий.
В 2021 году, по прогнозу института, ВВП РФ вырастет на 3,9 процента, так как страна не вводит жестких коронавирусных ограничений.
В IIF считают, что санкции не смогут серьезно повлиять на экономическую ситуацию в РФ (стране помогают низкий госдолг и резервы): к примеру, меры против «Северного потока — 2» могут стать проблемой для «Газпрома», но не для экономики в целом.
Как сообщал «Рамблер», ранее международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Аналитики агентства считают, что в 2020 году из-за пандемии ВВП России снизится на 3,7 процента, а в 2021-м рост экономики страны восстановится до трех процентов.
Видео дня. Россияне стали экономить на продуктах
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Экономика , Газпром , газета "Известия" , Fitch Ratings
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