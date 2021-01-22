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В Германии рассказали о потерях из-за введенных против России санкций 

Парламентская газета 1 час назад
В Германии сообщили о значимых потерях из-за антироссийских санкций
Фото: Reuters
Германская экономика понесла заметный урон из-за введенных Евросоюзом санкций в отношении России. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Мюнхенского института экономических исследований.
В ходе исследования в ФРГ были опрошены 862 компании — по его итогам выяснилось, что ограничения привели к росту бюрократических издержек и трудностям при ведении бизнеса с Россией. Почти половина респондентов выступила за отмену ограничительных мер, признавшись, что этот шаг был бы выгоден для них.
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Наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики называются автопром, машиностроение и химическая промышленность. При этом сильнее всего удар пришелся на восточные федеральные земли.
Среди проблем, возникших перед немецкими компаниями в России, отмечаются колебания курсов валют, политика импортозамещения, потеря доверия и репутации, а также усиление конкуренции с фирмами из третьих стран.
Большая часть опрошенных также выступила за завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», который должен пройти из России в Германию через Балтийское море.
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Экономика , ЕС , РИА Новости
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