В Германии сообщили о значимых потерях из-за антироссийских санкций

Германская экономика понесла заметный урон из-за введенных Евросоюзом санкций в отношении России. Об этом в пятницу сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Мюнхенского института экономических исследований.

В ходе исследования в ФРГ были опрошены 862 компании — по его итогам выяснилось, что ограничения привели к росту бюрократических издержек и трудностям при ведении бизнеса с Россией. Почти половина респондентов выступила за отмену ограничительных мер, признавшись, что этот шаг был бы выгоден для них.

Наиболее пострадавшими отраслями немецкой экономики называются автопром, машиностроение и химическая промышленность. При этом сильнее всего удар пришелся на восточные федеральные земли.

Среди проблем, возникших перед немецкими компаниями в России, отмечаются колебания курсов валют, политика импортозамещения, потеря доверия и репутации, а также усиление конкуренции с фирмами из третьих стран.