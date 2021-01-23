Европейский парламент в четверг из-за ареста в России Алексея Навального принял резолюцию, в которой потребовал от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" санкции против Москвы.

Лашет, который 16 января был избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС и по итогам выборов в сентябре может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера, призвал к "немедленному освобождению" Навального, но подчеркнул, что пути поставки газа в Германию от этого вопроса не зависят.

Лидер ХДС также отметил, что внешнеполитические аргументы критиков проекта необоснованны, особенно в отношении геостратегических интересов Украины , поскольку правительство Германии их и так учитывает.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее на пресс-конференции заявила, что ее позиция по "Северному потоку — 2" не изменилась. Она также вновь назвала неуместными санкции США против этого проекта, но выразила готовность вести с новой американской администрацией переговоры по теме трубопровода.

Российский МИД ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления на Западе по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Задержание Навального

Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января и был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей.

На следующий день Химкинский городской суд во время выездного заседания в отделе полиции арестовал создателя ФБК* на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный, будучи условно осужденным, многократно нарушил испытательный срок, а 29 декабря его объявили в розыск в России.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу " Кировлеса ", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу " Ив Роше ", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".