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Саудиты обогнали Россию по объему продажи нефти в Китай 

ИА Regnum 1 час назад
Саудиты обогнали Россию по объему продажи нефти в Китай
Фото: Reuters
Саудовская Аравия в 2020 году обогнала Российскую Федерация по объему поставок нефти в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что импорт нефти в Китай в 2020 году вырос на 2% по сравнению с 2019 годом.
При этом доля России в импорте нефти в Китай оказалась ниже, чем доля Саудовской Аравии. На третьем месте оказался Ирак.
Напомним, что в Китае сосредоточены колоссальные производственные мощности, в том числе и заводы большинства транснациональных корпорацией. Китае потребляет огромное количество ресурсов, в том числе и нефти.
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