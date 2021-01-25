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В Счетной палате предупредили о риске дефицита продуктов 

Лера Букина 32 минуты назад
Россия может столкнуться с дефицитом некоторых продуктов. Это обусловлено отказом крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, следует из материалов Счетной палаты России.
В департаменте аудита экономической эффективности Счетной палаты отметили, что механизм сдерживания цен на продукты, которое было введено правительством России в декабре 2020 года, начал действовать. Так, сейчас уже фиксируется снижение стоимости хлеба и сахара.

«Однако существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам», — сказано на сайте.

Также отмечается, что на ситуацию с дефицитом может оказать влияние заморозка цен на новые товары.
Эксперт предрек снижение цен на муку, сахар и подсолнечное масло
Напомним, в декабре 2020 года президент РA Владимир Путин обратил внимание на рост цен на продукты. Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители заключили соглашения о стабилизации стоимости подсолнечного масла и сахара.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство выделит более 4,5 млрд рублей на сдерживание цен на муку и хлеб.
Комментарии 43
Экономика , Видео , Владимир Путин , Минпромторг , Счетная палата , Правительство РФ , Минсельхоз
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