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Премьер Мекленбурга выступила против остановки «Северного потока — 2» 

РИА Новости 22 минуты назад
Премьер Мекленбурга выступила против остановки «Северного потока — 2»
Фото: ТАСС
Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, где должен пройти "Северный поток — 2", Мануэла Швезиг заявила в эфире телепередачи "Bericht aus Berlin", что критики проекта не могут использовать ситуацию с арестом оппозиционера Алексея Навального и протестными акциями в РФ для остановки его реализации.
Как указала Швезиг, она полностью разделяет позицию федерального правительства ФРГ в отношении ситуации с Навальным.

"Он должен быть освобожден, и совершенно ясно, что необходимы свободные демонстрации, которые должны проходить мирно", — сказала она.

"Но я также говорю, что те, кто с самого начала был против проекта газопровода, не могут сейчас использовать ситуацию, чтобы остановить (реализацию — ред.) проекта газопровода, потому что важно, чтобы Германия оставалась в диалоге с Россией, особенно в эти трудные времена. И подавляющее большинство в моей федеральной земле считают так же", — подчеркнула Швезиг.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. В Евросоюзе на фоне ареста Навального обсуждается вопрос введения новых санкций в отношении РФ. Так Европарламент из-за этого в четверг принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран Евросоюза "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
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Экономика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Мануэла Швезиг , МИД , ЕС , Европарламент , Аэропорт Шереметьево
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