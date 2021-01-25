ООН: мир может разделиться на американскую и китайскую части

Мир распадается на две части во главе с двумя экономиками: Китая и США. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш , выступая на мероприятии «Давосская повестка дня».

«Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле, с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму», — сказал Гутерриш, его слова приводит ТАСС.

Он призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить разделение мира.

Гутерриш также констатировал, что мир находится в худшем экономическом кризисе за последние 100 лет.

При этом, по словам генсека ООН, у мира есть шанс в 2021 году перейти «от хрупкости к устойчивости» при условии, что правительства, частный бизнес, международные организации и гражданские сообщества вместе шли к этой цели.

«Нашим общим направлением должно быть достижение целей устойчивого развития», — отметил он.

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году КНР стала единственной ведущей экономикой мира, которая выросла в условиях пандемии.

По данным Bloomberg, рост ВВП Китая составил 6,5% в четвертом квартале 2020 года, а годовой рост достиг 2,3%. Bloomberg отмечает, что, если КНР сохранит такую динамику роста, она опередит экономику США уже в 2028 году — на два года раньше, чем прогнозировалось ранее.