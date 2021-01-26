Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет в два раза 

"Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.