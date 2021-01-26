Глава РФПИ предсказал появление новых стай «черных лебедей» 

"Какие же следующие лебеди могут прилететь? Мы полагаем, что речь об инфляции. Я думаю, что она неизбежно последует за печатаньем денег по всему миру. Очевидно, что еще одна пандемия возможна. Будет очень важно, как мы будем работать по этой теме, здесь речь о вопросах защиты окружающей среды", — рассуждает Дмитриев.