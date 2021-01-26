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Глава РФПИ предсказал появление новых стай «черных лебедей» 

РИА Новости 12 минут назад
Глава РФПИ предсказал появление новых стай «черных лебедей»
Фото: РИА Новости
Мир ждет появление новых "черных лебедей", среди которых ускорение инфляции, также не исключена и новая пандемия, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, который проходит в онлайн-формате.
"Когда я читал книгу Нассима Талеба "Черный лебедь", конечно, я обратил на нее внимание, но я не ожидал, что появится стая "черных лебедей", даже можно сказать туча, которая летает по миру в течение последних 12 месяцев. Мы ожидаем, что появятся новые стаи "черных лебедей", — прогнозирует глава фонда.

"Какие же следующие лебеди могут прилететь? Мы полагаем, что речь об инфляции. Я думаю, что она неизбежно последует за печатаньем денег по всему миру. Очевидно, что еще одна пандемия возможна. Будет очень важно, как мы будем работать по этой теме, здесь речь о вопросах защиты окружающей среды", — рассуждает Дмитриев.

Он также обратил внимание, что угрозой для мира является терроризм. Глава РФПИ выразил мнение, что миру необходима устойчивость на глобальном уровне, а разобщенность и политическая ангажированность — это препятствия на пути к ней, которые необходимо преодолеть с помощью международного сотрудничества.
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Экономика , Нассим Талеб , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций
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