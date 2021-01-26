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Глава РФПИ предрек миру инфляцию и угрозу терроризма 

Артём Кульша 2 часа назад
Глава РФПИ предсказал появление новых стай «черных лебедей»
Фото: РИА Новости
В мире могут появиться новые стаи «черных лебедей». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Сегодня он выступил на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, он заявил, что на протяжении 12 последних месяцев над миром летает стая или даже туча «черных лебедей», подразумевая, вероятно, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы ожидаем, что появятся новые стаи "черных лебедей"», — сообщил гендиректор РФПИ.

Он назвал возможным новым «черным лебедем» инфляцию, которая неизбежно вырастет по всему миру в результате печатания новых денег. Еще одним потенциальным «черным лебедем» Дмитриев назвал терроризм. Он призвал к преодолению с помощью международного сотрудничества разобщенности, которая является препятствием на пути к глобальной устойчивости.

«Я думаю, если мы все будем медитировать, если мы все немного успокоимся, если мы все сосредоточимся на том, что мы люди, нам необходимо работать вместе, это поможет нам преодолеть препятствия на пути к устойчивости, с которыми мы столкнулись», — высказал мнение гендиректор РФПИ.

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Комментарии 2
Экономика , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций
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