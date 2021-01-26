Глава РФПИ предсказал появление новых стай «черных лебедей»

Сегодня он выступил на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, он заявил, что на протяжении 12 последних месяцев над миром летает стая или даже туча «черных лебедей», подразумевая, вероятно, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы ожидаем, что появятся новые стаи "черных лебедей"», — сообщил гендиректор РФПИ.

Он назвал возможным новым «черным лебедем» инфляцию, которая неизбежно вырастет по всему миру в результате печатания новых денег. Еще одним потенциальным «черным лебедем» Дмитриев назвал терроризм. Он призвал к преодолению с помощью международного сотрудничества разобщенности, которая является препятствием на пути к глобальной устойчивости.