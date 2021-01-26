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Saxo Bank определил главные вызовы для доллара в 2021 году 

Лера Букина 1 час назад
Потеря доверия к Казначейству США, а также попытка Китаем заменить американскую валюту в торговых платежах на цифровой юань бросают вызов доллару, говорится в прогнозе Saxo Bank на I квартал 2021 года. Об этом пишет «Прайм».
Неустойчивый контроль демократов над Конгрессом допускает широкомасштабные фискальные стимулы, однако сужает перспективы для реформы корпоративного налогообложения, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Сценарий для «долларовых медведей» заключается в том, что увеличение доходности вложений в американскую валюту окажется незначительным, в то время как валюты развивающихся стран и сырьевых рынков продолжат демонстрировать колоссальные результаты постковидной нормализации, считают в Saxo Bank.
Если мир начнет терять доверие к Казначейству США из-за отрицательных реальных ставок, бегства инвесторов из безрисковых активов, завязанных на долларе, это станет ключевым вызовом для американской валюты.
По словам Харди, Китай хочет заменить доллар в своих торговых отношениях с другими странами системой электронных платежей в цифровой валюте (DCEP) или «цифровым юанем». Он отметил, что успешная реализация DCEP могла бы стать самым важным изменением в мировой валютной системе с момента создания Бреттон-Вудской системы. Это еще один вызов для доллара США.
Также Харди назвал турецкую лиру, российский рубль и южноафриканский рэнд привлекательными валютами для инвестирования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что курс доллара может снизиться на 20-50% в 2021 году. Среди факторов — негативное влияние новых фискальных стимулов и пакетов помощи президента США Джо Байдена.
Комментарии
Экономика , Видео , Джозеф Байден , Джон Харди , Saxo Bank , Казначейство США
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