МВФ улучшил прогноз по российской экономике

В наступившем году быстрее всех восстановится экономика США, ВВП страны вырастет на 5,1%, ожидают в МВФ . Немного улучшен прогноз по России — рост составит до 3%. Китай и Евросоюз , напротив, будут замедляться относительно ранее сделанных прогнозов. Все надежды и риски мировой экономики в новом году эксперты связывают не со стоимостью барреля или инвестициями, а с масштабами вакцинации населения.

Международный валютный фонд улучшил прогнозы по росту мировой экономики в 2021 году, следует из опубликованного во вторник доклада. В частности, эксперты фонда ожидают более быстрого восстановления российской экономики. Согласно обновленному прогнозу, рост ВВП России в 2021 году достигнет 3% вместо 2,8%, как предполагалось ранее. Предыдущий прогноз был сделан в октябре прошлого года. В 2022 году рост ВВП России и вовсе ускорится до 3,9%, считают в МВФ.

Традиционно поддерживающие экономический рост России цены на нефть увеличатся, отмечают эксперты фонда.

«Цены на нефть, как ожидается, вырастут в 2021 году более чем на 20% по сравнению с нижним базовым (уровнем) 2020 года, однако будут все еще оставаться намного ниже (уровня) 2019 года», — говорится в прогнозе.

Рост ждет и цены на другие сырьевые товары, включая металл.

Несмотря на улучшение прогноза экспертов фонда, он все еще скромнее ожиданий российских ведомств. Минэкономразвития РФ закладывает на текущий год рост на 3,3%, ЦБ РФ — 3-4%.

Что ждет мировую экономику

По мнению экспертов МВФ, мировой ВВП вырастет на 5,5% вместо ранее ожидавшихся 5,2%. В 2022 году темпы замедлятся до 4,2%.

Значительно улучшен прогноз по американской экономике — до 5,1% с 3,1%.

В то же время снижена оценка роста экономики стран еврозоны — до 4,2% с 5,2%. В 2022 году ожидается его замедление до 3,6%. Прогноз роста ВВП Италии снижен до 3%, Испании — до 5,9%, Германии — до 3,5%, Франции — до 5,5%. Ухудшена оценка Великобритании — на 1,4% до 4,5%, но в 2022 году МВФ ждет рост островной экономики на 5%.

ВВП Японии в текущем году вырастет на 3,1% по сравнению с прогнозируемыми ранее 2,3%, в 2022 году — на 2,4%.

МВФ понизил прогноз роста экономики Китая в 2021 году до 8,1% с 8,2%, в 2022 году ожидает рост на 5,6%.

Рекордно улучшена оценка роста ВВП Индии — до 11,5% по сравнению с 8,8% в предыдущем прогнозе, и немного для бразильской экономики — 3,6% вместо 2,8%.

Пересмотр прогноза по мировой экономике, как отмечает МВФ, отражает ожидания роста в связи с началом массовой вакцинации населения в большинстве стран.

В то же время МВФ отмечает сохранение неопределенности в результате второй волны пандемии, появления новых штаммов вируса, возобновления локдаунов в ряде стран.

МВФ слишком оптимистичен?

Прогноз по темпам роста российской экономики выглядит вполне реалистично, но показывает, что восстановление затянется. По итогам 2021 года российский ВВП еще не вернется к уровню докризисного 2019-го, уточняет начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

«Сравнение же с мировой экономикой вообще выглядит очень печально. В России и по итогам 2020 года был спад выше (пусть и ненамного, всего на 0,1 п.п.), и подъем в следующем году куда более скромный против роста мировой экономики на 5,5%», — говорит Заверский.

А если учесть прогноз и на 2022 год, то вывод очевиден: доля российской экономики в мировой продолжит сокращаться. «Хуже всего то, что полноценных драйверов, которые могли бы дать толчок нашей экономике, вытащив ее на другую траекторию роста, пока не прослеживается», — добавляет эксперт ИКСИ.

МВФ, возможно, излишне оптимистичен в отношении России, замечает гендиректор «УК Спутник —Управление капиталом» Александр Лосев . Эксперт напоминает, что российскому правительству была поставлена задача наращивать экономику темпами выше мировых. Для того, чтобы реализовать этот план, потребуются неординарные усилия, считает он. «Слова, сказанные Черной королевой Алисе, актуальны и для экономики: „Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!“ — говорит Лосев.

»Меры поддержки экономики РФ оказались даже в относительном выражении на порядок меньше, чем, например, в Китае и США. Для темпов роста выше мировых потребуются триллионные госинвестиции, возврат капиталов из-за рубежа, снижение налогов, программы поддержки населения и бизнеса, намного превышающие величину падения экономики в 2020 году… Пока ничего подобного не предлагается», — указывает эксперт.

Учитывая, что структура экономики существенно не изменилась и до кризиса рост ВВП составлял в среднем 1,5%, восстановление к уровням 2019 года может занять как минимум два года.

К тому же постоянная слабость рубля работает на дальнейшую долларизацию экономики и отток капитала и отнюдь не стимулирует рост, продолжает Лосев. «Если добавить к общей картине геополитические риски и нестабильность внешних рынков, в том числе и сырьевых, то даже о 3% роста для экономики РФ не может быть и речи», — заключает Лосев из «УК Спутник — Управление капиталом».

«МВФ дает достаточно консервативный прогноз. Это как раз соответствует сценарию, если инфляция будет находится на повышенном уровне, 4,5-5% в течение большей части 2021 года», — говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Но если в США повысится ключевая ставка, что не исключено, то и в России вслед за этим произойдет повышение, и тогда возникает риск еще большего замедления восстановительного роста, предупреждает эксперт.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров прогнозирует рост ВВП РФ в 2021 году на уровне 3,3%. «В последующие годы ускорение темпов роста выше 2,5-3% год к году станет возможным только в случае проведения глубоких структурных реформ, включающих демонополизацию экономики через снижение доли неэффективных предприятий и госсектора, улучшение инвестклимата и защиты прав инвесторов и собственности», — полагает Тихомиров.

Главный риск для России — новые волны роста заболеваемости, что заставит правительство сохранять ограничения на экономическую деятельность, считает Тихомиров. Другие весомые риски — обострение политических противоречий, расширение практики применения различного рода санкций.