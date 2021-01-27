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Курс доллара: рубль открыл дорогу к 80 за доллар 

Елена Прошина 13 минут назад
Курс доллара: рубль открыл дорогу к 80 за доллар
Фото: ТАСС
Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара достигнет отметки в 80 рублей, если российская валюта надолго задержится на уровне в 76 рублей. Об этом пишет «Российская газета».
Купцикевич обратил внимание, что рубль слабел три дня подряд. Это тревожный звонок: российская валюта теряла позиции при растущих рынках и долларе, дешевеющим к основным мировым валютам.
Аналитик подчеркнул, что с марта 2020 года рубль трижды поднимался выше 76 за доллар, открывая дорогу на 80 рублей. Падение ниже 76, наоборот, сигнализировало о скором снижении доллара до 73.
Если санкционная угроза на днях усилится, а интерес инвесторов к доллару вернется, через пару недель доллар будет стоить 80, подскочив до 77 рублей в конце этой недели.
Однако пока всё говорит о том, что доллар продолжит слабеть на глобальном рынке, подчеркнул Купцикевич. По его мнению, в первом квартале 2021-го российская валюта способна вернуться к уровню 70 за доллар и оставаться у отметки в 72 рубля в течение года.
Также эксперт считает, что евро способен обновить исторический максимум и достигнуть 94 рублей, если давление на рубль продолжится. К 95-100 рублям европейская валюта уйдет только в случае жестких санкций против России.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 26 января курс доллара рос на 23,5 копейки, до 75,13 рубля. Евро потерял пять копеек и стоил 91,41 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Экономика , Александр Купцикевич , Московская биржа , "Российская газета"
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