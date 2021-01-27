Курс доллара: рубль открыл дорогу к 80 за доллар 

Эксперт FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара достигнет отметки в 80 рублей, если российская валюта надолго задержится на уровне в 76 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Купцикевич обратил внимание, что рубль слабел три дня подряд. Это тревожный звонок: российская валюта теряла позиции при растущих рынках и долларе, дешевеющим к основным мировым валютам.

Аналитик подчеркнул, что с марта 2020 года рубль трижды поднимался выше 76 за доллар, открывая дорогу на 80 рублей. Падение ниже 76, наоборот, сигнализировало о скором снижении доллара до 73.

Если санкционная угроза на днях усилится, а интерес инвесторов к доллару вернется, через пару недель доллар будет стоить 80, подскочив до 77 рублей в конце этой недели.

Однако пока всё говорит о том, что доллар продолжит слабеть на глобальном рынке, подчеркнул Купцикевич. По его мнению, в первом квартале 2021-го российская валюта способна вернуться к уровню 70 за доллар и оставаться у отметки в 72 рубля в течение года.

Также эксперт считает, что евро способен обновить исторический максимум и достигнуть 94 рублей, если давление на рубль продолжится. К 95-100 рублям европейская валюта уйдет только в случае жестких санкций против России.