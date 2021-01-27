Российское министерство финансов договорилось с 34 странами о пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН). Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, в мае 2019 года Россия ратифицировала конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI). Положения конвенции предусматривают проверку целей выплаты дохода конкретному получателю.

В 2020 году все процедуры были завершены. С 1 января 2021 года для 27 стран, с которыми действуют СОИДН в России, эти соглашения автоматически полностью изменились, еще для семи — изменились частично.

Эксперты отметили, что конвенция MLI предоставляет странам-участницам выбор из нескольких вариантов изменения СОИДН, и Россия в большинстве случаев выбрала наиболее жесткий. При этом с рядом стран соглашения пришлось пересматривать «в ручном режиме». Так, успешные переговоры были проведены с Кипром, Мальтой и Люксембургом, а Нидерланды не согласились на российское предложение.

«Выбранный Россией расширенный стандарт MLI существенно снижает поле для маневра недобросовестных налогоплательщиков и сужает возможности по использованию положений СОИДН исключительно для целей налоговой минимизации», — отмечает заместитель руководителя практики «Международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Антон Тарунтаев.

Теперь фирмам, которые используют низконалоговые юрисдикции, необходимо обосновать использования зарубежных компаний.

«Рамблер» писал, что ранее Люксембург не ратифицировал документы, необходимые для изменения соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и повышения ставок на вывод капитала до 15% по общему правилу, за рядом исключений.

Ожидалось, что новый режим налогообложения заработает с 1 января, но Великое Герцогство не приняло необходимые для этого внутренние документы. При этом эксперты выразили уверенность, что пока Минфин России не пойдет на обострение ситуации и разрыв действующего соглашения.