Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.38
91.25
90.27
Прогноз
01.02 – 08.02
$
77.00
92.79
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.20 Золото
1843.49
–0.17 РТС
1422.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2128
+0.0020
20.01
1.2107
21.01

Украина хочет ввести санкции против российских авиакомпаний 

Украина.ру 2 часа назад
Кабинет министров Украины подготовил список из 13 российских авиакомпаний, которым с помощью Совета национальной безопасности и обороны хотят запретить полеты на три года. Об этом 27 января сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту распоряжения, который правительство намерено рассмотреть в среду, Кабмин предложит СНБО в месячный срок рассмотреть предложения по применению трехлетних санкций.
Речь идет о юрлицах, которые якобы нарушают порядок использования воздушного пространства над Крымом и Севастополем.
Кравчук пообещал России новые разнообразные санкции
Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, предлагается, в частности, применить к АО «Вологодское авиационное предприятие» (п. Дорожный), АО «Красавиа» (Красноярск), АО «Комиавиатранс» (Сыктывкар), АО «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону), АО «Авиакомпания "Ираэро"» (Иркутск), ООО «Авиасервис» (с. Столбище, Татарстан), ООО «Авиакомпания "Тулпар Эйр"» (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО «Аэролимузин» (с. Дубровки), ФГБУ «Государственная авиакомпания „223-й летный отряд“ Минобороны РФ (Щелково), ООО „Авиакомпания "Победа"“ (Москва), ООО „Авиационные технологии инвестиции сервис“ (Химки), ФГУП „Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации“ (Москва), а также ООО „Авиакомпания "Симаргл"“ (Нальчик).
Кабмин также предложит дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск).
В 2019 году Кабинет министров Украины ввел санкции против тех, кто якобы разрушает объекты культурного наследия на территории Крыма и Севастополя, осуществляет там теле— и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ. Санкции были введены против более 100 юридических лиц. Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.
Последние новости
Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии
Комментарии 445
Экономика , Видео , Компании , Министерство обороны , Авиакомпания "Победа" , Правительство Украины , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение