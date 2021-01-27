Кабинет министров Украины подготовил список из 13 российских авиакомпаний, которым с помощью Совета национальной безопасности и обороны хотят запретить полеты на три года. Об этом 27 января сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту распоряжения, который правительство намерено рассмотреть в среду, Кабмин предложит СНБО в месячный срок рассмотреть предложения по применению трехлетних санкций.

Речь идет о юрлицах, которые якобы нарушают порядок использования воздушного пространства над Крымом и Севастополем.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, предлагается, в частности, применить к АО «Вологодское авиационное предприятие» (п. Дорожный), АО «Красавиа» (Красноярск), АО «Комиавиатранс» (Сыктывкар), АО «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону), АО «Авиакомпания "Ираэро"» (Иркутск), ООО «Авиасервис» (с. Столбище, Татарстан), ООО «Авиакомпания "Тулпар Эйр"» (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО «Аэролимузин» (с. Дубровки), ФГБУ «Государственная авиакомпания „223-й летный отряд“ Минобороны РФ (Щелково), ООО „Авиакомпания "Победа" “ (Москва), ООО „Авиационные технологии инвестиции сервис“ (Химки), ФГУП „Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации“ (Москва), а также ООО „Авиакомпания "Симаргл"“ (Нальчик).

Кабмин также предложит дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск).

В 2019 году Кабинет министров Украины ввел санкции против тех, кто якобы разрушает объекты культурного наследия на территории Крыма и Севастополя, осуществляет там теле— и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ. Санкции были введены против более 100 юридических лиц. Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.