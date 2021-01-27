Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности образования дефицита на фоне регулирования государством цен основных продуктов питания в крупных торговых сетях. Об этом пишут «Ведомости».

Песков отметил, что правительству это «тоже хорошо известно и оно работает над тем, чтобы это не происходило». По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин все время контролирует этот вопрос и регулярно ведет разговор с председателем правительства.

Также Песков подчеркнул, что государство может оказывать влияние на ценообразование только у крупных сетей, а в мелких магазинах это делать «практически невозможно».