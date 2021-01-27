Фитнес-клубы попросили Путина о налоговом вычете для компаний

Компании, которые компенсируют своим сотрудникам траты на занятия спортом, должны получать налоговый вычет. С таким предложением, как сообщает ТАСС, выступила Ассоциация операторов фитнес-индустрии.

Некоторое время назад АОФИ направила письмо президенту России Владимиру Путину . В нем отмечается, что работники, которые занимаются спортом, работают продуктивнее, а болеют реже, однако не все компании могут самостоятельно организовать тренировочный процесс.

В данной связи объединение попросило главу государства ввести налоговый вычет для компаний, которые компенсируют работникам затраты на занятия спортом.

Там высказали мнение, что это поспособствует реализации национальных целей государства по вовлечению граждан в занятия спортом и поддержанию здорового образа жизни, а также улучшит ситуацию в фитнес-индустрии, которая серьезно пострадала от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.