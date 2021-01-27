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Путин назвал основную задачу в эпоху после пандемии 

News.ru 1 час назад
Путин назвал основную задачу мирового сообщества после пандемии
Фото: Reuters
Президент РФ Владимир Путин назвал основную задачу мирового сообщества в эпоху после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, она заключается в том, чтобы люди могли выйти из бедности.
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