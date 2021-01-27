Европейская экономика оказалась среди отстающих 

Европейская экономика отстает от Китая и США, она восстанавливается медленнее после кризиса, пишет Bloomberg

Такая тенденция связана с повторным введением карантинных ограничений по всей еврозоне, а также с запоздалой кампанией по вакцинации населения. Большая часть Европы, вероятно, вернулась к рецессии, отметила главный экономист HSBC Holdings Plc Джанет Генри.

«Показатели в Китае уже достигли докризисного уровня. В США, по нашим прогнозам, это произойдет к концу 2021 года. ЕС сможет восстановиться только к концу 2022 года», — отметила она.

Уход премьер-министра Италии Джузеппе Конте на фоне растущих долговых обязательств тоже оказал влияние на ситуацию в регионе. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует , что ВВП еврозоны вырастет только на 4,2 процента в этом году (после падения на 7,2 процента в 2020-м). Экономика США увеличится на 5,1 процента, считают эксперты.

Рост Китая должен превысить восемь процентов. Что касается России, то, как указали в МВФ, экономику страны ожидает рост на три процента. В 2022 году прогнозируется увеличение ВВП на 3,9 процента. Несмотря на то что во многих странах началась вакцинация, МВФ обеспокоен тем, что новые варианты COVID-19 представляют риск для восстановления экономики.