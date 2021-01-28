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Глава ФРС оценил состояние американской экономики 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Глава ФРС оценил состояние американской экономики
Фото: EPA
Американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

«Мы далеки от полного восстановления. Из-за пандемии безработными остаются около 9 млн человек, — приводит слова главы ФРС ТАСС. — Экономика далека от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется время, чтобы добиться существенного дальнейшего прогресса». Пауэлл пояснил, что, пока эти цели не будут достигнуты, США намерены следовать адаптивной денежно-кредитной политике.

Глава ФРС в очередной раз заявил, что перспективы экономики США остаются «крайне неопределенными». «Зафиксированный в последние месяцы рост случаев заболевания COVID-19, связанных с пандемией рост числа госпитализаций и смертей создает колоссальные трудности для миллионов американцев и тяжелым бременем ложится на экономическую активность и создание рабочих мест», — указал глава ФРС. Пауэлл подчеркнул, что не ожидает, что инфляция поднимется гораздо выше целевого уровня 2%, однако заявил, что у ФРС «есть инструменты для решения» этого вопроса. Глава финрегулятора указал, что при небольшом повышении этого показателя власти не будут принимать каких-либо значительных мер, а только наблюдать за ним. В данный момент уровень инфляции ниже 2%, пояснил Пауэлл после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

«Я бы также добавил, что сейчас нет ничего важнее для экономики, чем вакцинирование людей. Если подумать об уязвимости экономики, я бы упомянул бары и рестораны. Это 400 тыс. рабочих мест, которые мы потеряли в прошлом месяце, и это все из-за пандемии», — подчеркнул председатель ФРС, сообщив, что сам уже сделал прививку.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США на первом в 2021 году заседании сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Напомним, в марте 2020 года ФРС США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США. При этом глава ФРС Джером Пауэлл усомнился в перспективах восстановления экономики США. В свою очередь 45-й президент США Дональд Трамп призывал ФРС ввести отрицательную процентную ставку, однако финансовый регулятор отказался выполнять требование американского лидера. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем США ослабляют доллар послевоенными методами.
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Комментарии 1
Экономика , Джером Пауэлл , Дональд Трамп , ФРС , Деловая газета "Взгляд"
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