Европейский бизнес потерял миллиарды из-за санкций против России 

Из-за санкций, которые были введены Евросоюзом против России, бизнес ЕС с 2014 года потерял миллиарды евро. При этом размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний в ЕС, которые попали в черный список, начинаются от нескольких сотен евро. Такие данные представило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за шесть лет, с 2014 года, ФРГ «заморозила» активы и денежные средства россиян и российских компаний, которые попали под удар санкций ЕС, на сумму порядка 1,8 миллиона евро.

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Антон Фризен назвал эффект от санкций «плачевным». Он также указал на то, что ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере «тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР».

Он также отметил, что «Альтернатива для Германии» выступает за «полную и быструю отмену санкций», это может стать «во времена коронавируса бесплатной программой восстановления экономики» ФРГ.

Напомним, ЕС ввел санкции против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине. Россия заявила о том, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и ввела контрсанкции.