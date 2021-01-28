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Европейский бизнес потерял миллиарды из-за санкций против России 

Лера Букина 2 часа назад
Европейский бизнес потерял миллиарды из-за санкций против России
Фото: Reuters
Из-за санкций, которые были введены Евросоюзом против России, бизнес ЕС с 2014 года потерял миллиарды евро. При этом размеры замороженных активов и денежных средств россиян и российских компаний в ЕС, которые попали в черный список, начинаются от нескольких сотен евро. Такие данные представило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за шесть лет, с 2014 года, ФРГ «заморозила» активы и денежные средства россиян и российских компаний, которые попали под удар санкций ЕС, на сумму порядка 1,8 миллиона евро.
Депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Антон Фризен назвал эффект от санкций «плачевным». Он также указал на то, что ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере «тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР».
Он также отметил, что «Альтернатива для Германии» выступает за «полную и быструю отмену санкций», это может стать «во времена коронавируса бесплатной программой восстановления экономики» ФРГ.
Напомним, ЕС ввел санкции против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине. Россия заявила о том, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и ввела контрсанкции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экономика Германии понесла заметный урон из-за введенных Евросоюзом санкций в отношении России. Согласно результатам опроса Мюнхенского института экономических исследований, ограничения привели к росту бюрократических издержек и трудностям при ведении бизнеса с РФ. Почти половина опрошенных немецких компаний выступила за отмену ограничительных мер, признавшись, что этот шаг был бы выгоден для них.
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Комментарии 2
Экономика , Бундестаг , ЕС , Минэкономразвития , РИА Новости
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