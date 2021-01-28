Brexit спровоцировал дефицит продуктов в Евросоюзе

После выхода Великобритании из состава ЕС британцы и французы ощутили острую нехватку продуктов питания, сообщает РЕН ТВ. В Лондоне теперь ищут способы, как пополнить магазинные полки фруктами и овощами, в Париже отмечают дефицит мяса.

Несмотря на то, что Brexit состоялся несколько месяцев назад, проблемы с поставками продуктов питания начались недавно, и ситуация продолжает ухудшаться. Во Франции оказалось, что собственного производства мяса недостаточно, чтобы покрыть спрос. Сегодня практически все полки, на которых еще несколько дней назад лежали мясные деликатесы, пусты. Всё потому, что львиная доля товара во Францию поступала из Великобритании. После того, как была заключена сделка, грузовики с говядиной были остановлены на британской границе.

«Выживаем как можем. Балансируем на грани банкротства», — призналась журналистам директор одного из парижских магазинов Эммануэль Бауме.

Дело дошло до того, что некоторые французские ритейлеры заявили о скором закрытии своих магазинов, поскольку им «нечем торговать».

В Великобритании в свою очередь наметилась острая нехватка овощей и фруктов, которые до Brexit поступали из Франции. На грани разорения оказались как крупные магазины, так и небольшие бакалейные лавки. Исчезнуть грозит и гастрономический туризм. Сегодня у британцев, вернувшихся на родину из стран ЕС, изымают еду.

Как сообщал «Рамблер», 1 января 2021 года был завершен переходный период по выходу Великобритании из состава ЕС. При этом не все субъекты страны согласны были с решением Лондона по Brexit. Так, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в недалеком будущем намерена добиться членства Шотландии в Евросоюзе как независимого государства. Она напомнила, что выход из ЕС случился против воли шотландцев.