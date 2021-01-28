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Правительство выделит ФСС 69 млрд рублей на выплату пособий 

Банки.ру и ещё 4 1 час назад
Кабмин выделит 69 млрд рублей на выплату пособий
Фото: ТАСС
Правительство России выделит Фонду социального страхования (ФСС) 69 млрд рублей на выплату различных пособий, говорится в сообщении Кабмина. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет Фонда социального страхования выросла. Необходимо поддержать устойчивость бюджета фонда. Сегодня на это направим почти 69 млрд рублей. Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме», — сообщил Мишустин.

Также он заявил о необходимости упростить получение госуслуг и пособий для граждан.
Пособия будут перечисляться людям напрямую из ФСС, а не через работодателя.

«Со следующего года планируется ввести беззаявительный механизм начисления этих выплат — то есть автоматически, в электронном виде. Это позволит людям сберечь время и не тратить лишних сил», — отметил Мишустин.

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Экономика , Михаил Мишустин , Фонд социального страхования РФ , Правительство РФ
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