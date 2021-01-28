Кабмин выделит 69 млрд рублей на выплату пособий

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет Фонда социального страхования выросла. Необходимо поддержать устойчивость бюджета фонда. Сегодня на это направим почти 69 млрд рублей. Все пособия, выплаты и компенсации должны перечисляться своевременно и в полном объеме», — сообщил Мишустин.

Также он заявил о необходимости упростить получение госуслуг и пособий для граждан.

Пособия будут перечисляться людям напрямую из ФСС, а не через работодателя.