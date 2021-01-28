Российские банки в 2021 году могут заработать свыше триллиона рублей

Александр Данилов, Российские банки в 2021 году могут заработать свыше 1 трлн рублей прибыли. Об этом заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ пишет ТАСС.

При этом он подчеркнул, что пока официальный прогноз сделан не был, так как «нужно осмыслить определенные вещи».

«Я думаю, что картина будет в целом более-менее похожа. Большой просадки я бы не ждал. Я думаю, что будет прибыль, наверное, больше триллиона», — пояснил он.

Данилов отметил, что прибыльность банковского сектора во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки, а также скорости, с которой кредитные организации будут досоздавать резервы.

По данным Банка России, по итогам 2020 года банки заработали 1,6 трлн рублей, при этом прибыль снизилась на 6%.

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о рекордном росте наличных денег на руках у россиян в 2020 году. По данным ЦБ России, объем наличных денег увеличился более чем на четверть, и, по состоянию 1 января 2021 года, в обращении находились 13,4 трлн рублей.