Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
76.29
92.10
90.27
Прогноз
01.02 – 08.02
$
73.29
88.86
Индексы и котировки Brent
55.43
+0.11 Золото
1842.14
+0.02 РТС
1393.02
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.01
1.2109
–0.0060
21.01
1.2169
25.01

ЦБ спрогнозировал доход российских банков в 2021 году 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Российские банки в 2021 году могут заработать свыше триллиона рублей
Фото: ТАСС
Российские банки в 2021 году могут заработать свыше 1 трлн рублей прибыли. Об этом заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов, пишет ТАСС.
При этом он подчеркнул, что пока официальный прогноз сделан не был, так как «нужно осмыслить определенные вещи».

«Я думаю, что картина будет в целом более-менее похожа. Большой просадки я бы не ждал. Я думаю, что будет прибыль, наверное, больше триллиона», — пояснил он.

Данилов отметил, что прибыльность банковского сектора во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки, а также скорости, с которой кредитные организации будут досоздавать резервы.
По данным Банка России, по итогам 2020 года банки заработали 1,6 трлн рублей, при этом прибыль снизилась на 6%.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о рекордном росте наличных денег на руках у россиян в 2020 году. По данным ЦБ России, объем наличных денег увеличился более чем на четверть, и, по состоянию 1 января 2021 года, в обращении находились 13,4 трлн рублей.
Видео дня. Электроника российского производства может подорожать до 50%
Комментарии 2
Экономика , Компании , Александр Данилов , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение