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Кремль предложил способы решения проблемы неравенства в России 

News.ru и ещё 1 51 минуту назад
Кремль предложил способы решения проблемы неравенства
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя выступление главы государства на Давосском форуме, заявил, что решить проблему неравенства в стране можно борьбой с бедностью, созданием новых рабочих мест и благоприятных условий для ведения бизнеса.
Представитель Кремля отметил, что Путин 28 января проведёт встречу с членами кабмина, на которой будут обсуждаться меры по борьбе с бедностью. Песков также коснулся темы глобального кризиса современных экономических отношений. По его словам, об этом вопросе трудно рассуждать «из одной страны».

«Это настолько серьёзные и объёмные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений. От международного эгоизма, иногда принимающего формы международного рэкета , конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учёта интересов друг друга», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что «Россия не живёт на отдельной планете» и является полноправным участником международного сообщества со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами.

«К сожалению, она не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые зреют сейчас во всём мире, которые сформулировал президент Путин в своём вчерашнем выступлении. Мы тоже испытываем на себе эти проблемы», — заключил представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, Путин в своём выступлении на Всемирном экономическом форуме заявил, что российские власти намерены сосредоточиться на выстраивании стимулирующей бюджетной политики. Он отметил, что ведётся работа, направленная на создание условий для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства. Кроме того, власти стремятся обеспечить цифровую трансформацию в качестве основы технологического уклада будущего всей России, а не только группы компаний.
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Комментарии 1
Экономика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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