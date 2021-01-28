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ЦБ спрогнозировал рост числа «плохих» кредитов 

Лера Букина 19 минут назад
ЦБ спрогнозировал рост числа «плохих» кредитов по итогам 2020 года
Фото: РИА Новости
Примерно 20-30% кредитов, которые были реструктурированы российскими банками в 2020 году, могут стать «плохими», кредитные организации будут вынуждены досоздавать резервы в объеме до 2% портфеля, сказано в обзоре Банка России.
Отмечается, что с конца марта 2020 года всего было реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 триллиона рублей (10% портфеля).
В то же время в регуляторе отметили, что подобные объемы досоздания резервов посильны для банковского сектора с учетом нынешней прибыльности и запаса капитала.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в декабре 2020 года объем выданных потребительских кредитов в РФ превысил 516 млрд рублей, что стало рекордным показателем. Данные приводит Объединенное кредитное бюро.
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