ЦБ спрогнозировал рост числа «плохих» кредитов по итогам 2020 года

Примерно 20-30% кредитов, которые были реструктурированы российскими банками в 2020 году, могут стать «плохими», кредитные организации будут вынуждены досоздавать резервы в объеме до 2% портфеля, сказано в обзоре Банка России

Отмечается, что с конца марта 2020 года всего было реструктурировано кредитов на сумму около 6,8 триллиона рублей (10% портфеля).

В то же время в регуляторе отметили, что подобные объемы досоздания резервов посильны для банковского сектора с учетом нынешней прибыльности и запаса капитала.