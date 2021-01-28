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В Кремле назвали способ победить неравенство в России 

Мария Иванова 51 минуту назад
В Кремле назвали способ победить неравенство в России
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти России ведут борьбу с бедностью, поддерживают бизнес, создают новые рабочие места и всё это в итоге поможет победить неравенство. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, также против неравенства помогает создание благоприятной атмосферы для роста внутренних инвестиций.

«Это [победа над неравенством — прим. ред.] — комплексная задача, и, собственно говоря, все меры, которые принимаются, они так или иначе направлены на достижение этой цели», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что все страны мира сталкиваются с похожими проблемами. Чтобы их решить, нужно изменить «модальность межгосударственных отношений».

«От, скажем так, международного эгоизма, иногда принимающего форму международного рэкета , нужно переходить к режиму постоянного диалога и учету интересов друг друга», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что об этом всегда говорит президент России Владимир Путин
Как сообщал «Рамблер», ранее Путин заявил, что в результате глобализации доходы в развитых странах сосредоточились в руках одного процента населения, а все остальные граждане стали беднее.
Во время выступления на Давосском форуме Путин рассказал, что за последние 30 лет в некоторых развитых странах реальные доходы половины граждан стагнировали, а образование и медицина подорожали втрое.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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