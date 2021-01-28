Центробанк приготовился к росту «плохих кредитов»

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Банк России ожидает роста «плохих» кредитов по итогам 2020 года до 20%-30% от общего числа реструктурированных российскими банками займов. Об этом пишет «Прайм».

Согласно данным регулятора, с марта 2020 года банки реструктурировали кредитов на сумму около 6,8 триллиона рублей, что составляет 10% от общего портфеля.

Банк России прогнозирует, что в 20%-30% случаях заемщики не смогут восстановить финансовое положение, то есть кредитным организациям придется досоздавать резервы в объеме до 2% портфеля.

В ЦБ подчеркнули, что такие объемы досоздания резервов посильны для банковского сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала.