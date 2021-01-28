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Центробанк приготовился к росту «плохих кредитов» по итогам 2020 года 

Вероника Полынина 2 часа назад
Центробанк приготовился к росту «плохих кредитов»
Фото: РИА Новости
Банк России ожидает роста «плохих» кредитов по итогам 2020 года до 20%-30% от общего числа реструктурированных российскими банками займов. Об этом пишет «Прайм».
Согласно данным регулятора, с марта 2020 года банки реструктурировали кредитов на сумму около 6,8 триллиона рублей, что составляет 10% от общего портфеля.
Банк России прогнозирует, что в 20%-30% случаях заемщики не смогут восстановить финансовое положение, то есть кредитным организациям придется досоздавать резервы в объеме до 2% портфеля.
В ЦБ подчеркнули, что такие объемы досоздания резервов посильны для банковского сектора с учетом текущей прибыльности и запаса капитала.
Как писал «Рамблер», по итогам 2020 года, по данным регулятора, российские банки заработали 1,6 трлн рублей, при этом прибыль снизилась на 6%. Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ Александр Данилов прогнозирует прибыль кредитных организаций в 2021 году свыше 1 трлн рублей. По его словам, прибыльность банковского сектора во многом будет зависеть от эпидемиологической обстановки, а также скорости, с которой кредитные организации будут досоздавать резервы.
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Экономика , Александр Данилов , Центральный банк России
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